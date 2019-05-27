فيلم "علاء الدين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر في روسيا

جنى فيلم "علاء الدين" من إخراج، غايا ريتشي، 413.5 مليار روبل ( نحو 8 ملايين دولار) في دور السينما الروسية خلال 4 أيام لعرضه في روسيا

وتصدر الفيلم إيرادات شبكاك التذاكر في روسيا يومي العطلة الأسبوعية الماضية.

إقرأ المزيد

وعرض الفيلم لأول مرة في دور السينما الروسية يوم 23 مايو الجاري. وقام الممثل الكندي ذو الأصول المصرية، مينا مسعود، بأداء دور رئيس فيه واستوحي الفيلم السينمائي من فيلم الرسوم المتحركة "علاء الدين" الذي أخرجه إستوديو "ديزني" الأمريكي.

وشغل فيلم "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" من إخراج، كريس رينو، المرتبة الثانية في إيرادات شباك التذاكر بروسيا حيث جنى مبلغا قدره 150 مليون روبل (نحو 2.5 مليون دولار) بعد انطلاق عرضه في روسيا يوم 25 مايو الجاري.

أما فيلم "بوكيمون، القصة البوليسية، بيكاتشو" (Pokemon: Detective Pikachu ) فاحتل المرتبة الثالثة في إيرادات شباك التذاكر في روسيا حيث جنى يومي العطلة الماضية 94.2 مليون روبل ( نحو 1.6 مليون دولار).

المصدر: تاس