خالد يوسف يتعرض لـ "شيخ الحارة" ومقدمته بسمة وهبة

رفع المخرج والنائب المصري خالد يوسف دعوى قضائية ضد مقدمة برنامج "شيخ الحارة" بسمة وهبة، وهدد بتحرك مماثل بحق كل شخص يخوض في عرضه أو يتعمد التشهير به.

واندلعت هذه الأزمة، بعد عرض حلقة أمس السبت من "شيخ الحارة"، إذ كانت وهبة أعلنت لإدارة القناة رفضها بث الحلقة، بسبب تطرق ضيفتها ياسمين الخطيب أسماء شخصيات عامة على علاقة بـ"الفضائح الجنسية" التي حامت حول المخرج خالد يوسف مؤخرا.

وبعد ساعات من الحلقة تم حذف كافة مقاطع الفيديو الخاصة بها من موقع "يوتيوب"، كما عرضت حلقة بديلة في موعد الإعادة، حيث ترددت أنباء عن تقديم الإعلامية بسمة وهبة استقالتها من فضائية "القاهرة والناس" في ظل نشوب خلاف مع إدارة القناة.

وتسببت هذه الحلقة من البرنامج بأزمة كبيرة، حيث ظهرت فيها الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب وهي تتحدث عن علاقتها بالمخرج المصري وهو ما اعتبره يوسف تشهيرا وخوضا في عرضه وتهديدا لأركان أسرته.

المصدر: صحف مصرية