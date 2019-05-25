كذّب الفنان الأردني عمر العبداللات، الشائعات المتداولة بشأن رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاءه، وقال إنه لم يطلب لقاء الرئيس المصري إطلاقا.

وأضاف العبداللات في مقابلة تلفزيونية في برنامج "مجموعة إنسان"، أنه أطلق أغنيته الوطنية الجديدة "يُحكى أن"، محبة منه لمصر ولشعبها، وبدون طلب من أي شخص.

عمر العبداللات : لم أطلب لقاء الرئيس السيسي ولا صحة لشائعة رفضه اللقاء .#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسانpic.twitter.com/W4QssdYnz3 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وكانت مواقع قد زعمت أن الرئيس المصري رفض لقاء الفنان الأردني عمر العبداللات.

المصدر: MBC