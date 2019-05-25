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الفنان الأردني عمر العبداللات يوضح حقيقة رفض السيسي لقاءه

الثقافة والفن

الفنان الأردني عمر العبداللات يوضح حقيقة رفض السيسي لقاءه
OmarAlAbdalaat/media
الفنان الأردني عمر العبداللات
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كذّب الفنان الأردني عمر العبداللات، الشائعات المتداولة بشأن رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاءه، وقال إنه لم يطلب لقاء الرئيس المصري إطلاقا.

وأضاف العبداللات في مقابلة تلفزيونية في برنامج "مجموعة إنسان"، أنه أطلق أغنيته الوطنية الجديدة "يُحكى أن"، محبة منه لمصر ولشعبها، وبدون طلب من أي شخص.

وكانت مواقع قد زعمت أن الرئيس المصري رفض لقاء الفنان الأردني عمر العبداللات.

المصدر: MBC

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