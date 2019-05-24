الصاوي: مبارك يستحق كل وسام حصل عليه!

أكد الفنان المصري خالد الصاوي، في حديثه لبسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، رأيه الصريح والواضح بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

إقرأ المزيد

وشدد الصاوي على أن الرئيس مبارك بالنسبة له يتكون من جزئين الأول إيجابي، "يحسب له أنه كان مسيطرا على أوضاع معينة وكان الشعب في عهده لا يشكو من تناول الفول الرديء".

فيما كان الجزء الثاني سلبيا، ما سبب اندلاع الثورة ضده، فمبارك لم يكن مسيطرا على زمام الأمور من الناحية السياسية وكانت له أساليب معينة مع الشعب.

كما أعرب الصاوي عن رفضه وصف الرئيس مبارك بالخائن. وقال: "مبارك بطل حربي وينقطع لسان اللي بيقول عليه خاين".

وتطرق الفنان الصاوي خلال البرنامج التلفزيوني للكثير من المحطات في تاريخه المهني، وأسهب في الحديث عن مواقفه من مختلف القضايا في الفن والحياة اليومية وفسر سبب غيابه عن مسلسلات رمضان في الفترة الأخيرة.

المصدر: يوتيوب