صابرين: أنا لست محجبة! (فيديو)

أخرجت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة المصرية الشهيرة صابرين عن طورها، خلال حوار في برنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض في شهر رمضان، بسؤالها عن الحجاب.

وأكدت الممثلة صابرين أنها تلبس وتفعل ما تراه مناسبا لها وفقا لقناعاتها، عندما أحرجتها وهبة بسؤالها عن الحجاب والباروكة التي ترتديها أثناء أدائها لشخصيات أعمالها الفنية.

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وأشارت صابرين إلى أنها لا تستوعب كل هذا الانشغال والاهتمام والانتقاد بباروكتها. وأن هناك "لجان إلكترونية" موجهة ضدها تنشط بعد ظهور أي عمل جديد لها، لأنها ترفض تميزها وظهورها بشكل خاص، ليس كباقي الفنانات.

وحسمت صابرين الجدل حول باروكتها وحجابها بطريقة ساخرة قائلة: "مش محجبة، لوك، ستايل".

وكانت صابرين قد صدت وهبة، التي وصفتها بأنها محيرة بموضوع الحجاب، وأجابتها بأن موضوع الحجاب وما تلبسه شأن خاص جدا وليس لديها الحق بالتدخل فيه.

المصدر: يوتيوب