 
مباشر

صابرين: أنا لست محجبة! (فيديو)

الثقافة والفن

صابرين: أنا لست محجبة! (فيديو)
youtube.com-القاهرة والناس
صابرين: أنا لست محجبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvxf

أخرجت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة المصرية الشهيرة صابرين عن طورها، خلال حوار في برنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض في شهر رمضان، بسؤالها عن الحجاب.

وأكدت الممثلة صابرين أنها تلبس وتفعل ما تراه مناسبا لها وفقا لقناعاتها، عندما أحرجتها وهبة بسؤالها عن الحجاب والباروكة التي ترتديها أثناء أدائها لشخصيات أعمالها الفنية.

إقرأ المزيد
مع انتصاف رمضان..
مع انتصاف رمضان.."ولد الغلابة" و"زلزال" و"كلبش" في الصدارة!

وأشارت صابرين إلى أنها لا تستوعب كل هذا الانشغال والاهتمام والانتقاد بباروكتها. وأن هناك "لجان إلكترونية" موجهة ضدها تنشط بعد ظهور أي عمل جديد لها، لأنها ترفض تميزها وظهورها بشكل خاص، ليس كباقي الفنانات.

وحسمت صابرين الجدل حول باروكتها وحجابها بطريقة ساخرة قائلة: "مش محجبة، لوك، ستايل".

وكانت صابرين قد صدت وهبة، التي وصفتها بأنها محيرة بموضوع الحجاب، وأجابتها بأن موضوع الحجاب وما تلبسه شأن خاص جدا وليس لديها الحق بالتدخل فيه.

المصدر: يوتيوب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا