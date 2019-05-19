نوال الزغبي تكشف عن موعد اعتزالها الغناء

كشفت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، عن العمر الذي ستعتزل فيه الغناء.

وقالت الزغبي في الجزء الثاني من برنامج "عائشة شو" المذاع على قناة "النهار"، إنها اتخذت قرار اعتزال الفن أكثر من مرة، مؤكدة على أن المرة الأولى كانت في أوج نجاحها، أما الثانية فكانت حين طلاقها من زوجها ووالد ابنتها تايا.

وأشارت أمس السبت إلى أنها تفكر جديا في قرار اعتزال الفن، وإذا وصلت لسن الستين عاما ستتوقف عن الغناء وتعتزل المجال الفني نهائيا، موضحة أن هناك ظروفا تدفعها للتفكير في الابتعاد والاعتزال.

المصدر: RT