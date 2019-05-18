محرك "غوغل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

أحيا محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم السبت، ذكرى عيد ميلاد عمر الخيام الـ 971، على طريقته الخاصة، إذ وضع على صفحته الرئيسية صورة للشاعر المشهور.

عمر الخيام فيلسوف وشاعر فارسي مسلم، ولد في مدينة نيسابور، خراسان، إيران ما بين 1038 و1048 م، وتوفي فيها ما بين 1123 و1124 م، تخصص في الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

وهو أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط، وهو صاحب الرباعيات المشهورة، وتُرجمت أشعاره إلى العديد من اللغات العالمية.

المصدر: وكالات