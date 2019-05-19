نجوم هوليوود في إعلان لجريدة روسية (صور)

بدأت صحيفة "كوبيسكي رابوتشي" الأورالية الروسية نشر صور نجوم هوليوود الذين يروجون لها عبر حملة دعائية فريدة من نوعها.

وانضم للحملة الإعلانية الدعائية الكبيرة لهذه الصحيفة الروسية عمالقة نجوم هوليوود كليوناردو دي كابريو وأنجلينا جولي وبروس ويلس وتوم هانكس وإيما واتسون ونيكول كيدمان وهاريسون فورد وغيرهم.

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وأكدت رئيسة تحرر المجلة آنا فيكاليوك أن جميع الصور حقيقية وليست فوتوشوب، وأن التي ترسل هذه الصور الإعلانية للمجلة من أمريكا هي ابنة مدينة كوبيسك، مارغريتا سوشكيفيتش، التي تقطن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تزوجت المنتج جاك تيوكسبيري.

وتعرض الصور الدعائية الجديدة المجلة بأيدي كل من المشاهير: جيسيكا ألبا، تايلور سويفت، دينزل واشنطن، جورج لوكاس، وجوني ديب وغيرهم.

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المصدر:daily.afisha