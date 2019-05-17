مطرب روسي يتأهل للدور النهائي في مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن المغني الروسي، سيرغي لازاريف، تأهل مساء الخميس 16 مايو للدور النهائي في مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية.

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وذلك بعد أن قدم أغنية " Scream " على خشبة مسرح مركز المعارض في تل أبيب.

كما تأهل معه للدور النهائي 9 مغنين ومغنيات من المشاركين في دور نصف النهائي الثاني من مقدونيا الشمالية وهولندا وألبانيا والسويد وأذربيجان والدنمارك وسويسرا ومالطا.

يذكر أن عرض المغنية من مقدونيا الشمالية يشبه كثيرا عرضا قدمه المغني الروسي، وهناك شاشات متحركة عديدة تحيط به وتعرض صورته.

الجدير بالذكر أن سيرغي لازاريف يشارك للمرة الثانية في مسابقة "يوروفيجن". وكان قد شغل المرتبة الثالثة عام 2016 في مسابقة "يوروفيجن" بستوكهولم السويدية.

المصدر: تاس