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وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر!

الثقافة والفن

وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر!
Globallookpress
مصر
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توفى المخرج المصري سيد سعيد، أمس الخميس، عن عمر ناهز 80 عاما، وهو صاحب أحد أشهر أفلام السينما في مصر واسمه فيلم القبطان للفنان محمود عبد العزيز عام 1997.

وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر!كتاب عن المخرج سيد سعيد للناقد السينمائي المصري المعروف/ كمال رمزي

ورغم أن المخرج الراحل لم يكن في مسيرته العديد من الأفلام، إلا أنه كاتب سيناريو وباحث سينمائي له العديد من الكتب، حيث حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1975.

وأخرج وألف فيلم القبطان للفنان محمود عبد العزيز عام 1997، كما ألف وأخرج مسلسل تمساح البحيرة.

وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر!فيلم القبطان

كذلك قدم "رحلة إلى الشمس" وهو عمل مخصص للأطفال، فضلا عن بعض الأعمال السينمائية القصيرة ومنها "الشاهد والقضية" عام 1975، والفيلم التسجيلي الطويل "تعظيم سلام" عام 2011.

وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر!المخرج سيد سعيد

وكان للمخرج الراحل العديد من الكتب والأبحاث المهمة في السينما، واحتفل بعيد ميلاده الثمانين قبل أسبوعين، إذ أنه من مواليد 4 أبريل 1939.

المصدر: مصراوي

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