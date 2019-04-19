افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ41

افتتح في العاصمة الروسية مهرجان موسكو السينمائي الدولي، يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري.

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وأعلن الافتتاح رئيس المهرجان المخرج الروسي المعروف، نيكيتا ميخالكوف، ورئيس لجنة التحكيم المخرج الكوري، كيم كي دوك، الأربعاء 18 أبريل الجاري.

وكشفت مقدمة مراسم افتتاح المهرجان الممثلة الروسية المعروفة، يليزافيتا بويارسكايا، عن أعضاء لجنة التحكيم التي تتضمن إلى جانب، كيم كي دوك، المخرج والمنتج السينمائي التركي، سامح كبلان أوغلو، وكاتبة السيناريو الإيطالية، وايا سانتيلا، والممثلتين الفنلندية والروسية، ماريا يافن خيلمي وإيرينا أبيكسيموفا.

ويضم البرنامج الرئيس للمهرجان 13 فيلما سينمائيا من بينها 3 روسية: "يوم الأحد"، من إخراج سفيتلانا بروسكورينا، "الشمس لا تختفي فوقي" من إخراج يوليا بوريسوفا"، وفيلم "الوباء".

يذكر أن أعمال المهرجان ستستمر لغاية 25 أبريل الجاري.

المصدر: تاس