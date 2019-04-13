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"الأسد الملك" يعود للسينما بحلة جديدة (فيديو)

الثقافة والفن

youtube/Walt Disney Studios
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نشرت استوديوهات "والت ديزني" عبر قناتها على اليوتيوب، الفيديو الترويجي الرسمي لفيلم "الأسد الملك"، الذي سيعرض في دور السينما العالمية قريبا.

وكشف الفيديو أن الفيلم سيطرح في دور السينما في الـ 19 من يوليو المقبل، وسيحافظ على الأبطال الرئيسيين للفيلم الأصلي الذي طرح في تسعينيات القرن الفائت، كـ "سيمبا الملك" و"تيمون" و"بومبا" و"سكار" وغيرهم، لكنه سيظهرهم بصورة أقرب إلى الواقع.

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وكانت "والت ديزني" قد أطلقت النسخة الأولى من فيلم "الأسد الملك" في يونيو عام 1994، ولقي العمل شعبية كبيرة جدا وحطم أرقاما قياسية في شباك تذاكر السينما حول العالم، لتعيد إطلاقة بنسخة "IMAX"، في 25 ديسمبر 2002.

وأفادت تسريبات بأن عددا من النجوم العالميين شاركوا في صناعة الموسيقى التصويرة للفيلم الجديد، من بينهم الموسيقي والمغني الشهير إلتون جون.

المصدر: فيستي

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