عمرو واكد "يستعين" بسكارليت جوهانسون للرد على الاتهامات

سخر النجم المصري، عمرو واكد، من اتهامه بالضلوع في تنظيم سياسي، واستخدم اسم النجمة الأمريكية الشهيرة، سكارليت جوهانسون، في رده الأخير الذي أطلقه عبر موقع تويتر.

وبعيد صدور الاتهامات بحق واكد، غرد النجم المصري عبر تويتر: "أنا فنان مهنتي التمثيل ولست عضوا في تنظيم سياسي ولا أسعى لأي سلطة، ولكنني مهتم جدا بتحقيق مناخ سياسي حر وشفاف وعادل للإنسان وحقوقه ولحرية التعبير عن الرأي".

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ومن ثم تابع النجم كاتبا: "ده همي وعمري ما هسيب شغلي عشان أبقى سياسي، ولا هروح أستقوى بحد عشان أبقى في منصب أو أفضل فيه".

وفي تغريدة أخرى تلت ما سبق، كتب واكد ساخرا: "يعني أسيب سكارليت وأشتغل سياسي؟"، قاصدا الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، التي شاركها الفيلم الهوليوودي الشهير، "لوسي"، في عام 2014.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء عضوية الفنانين، عمرو واكد وخالد أبو النجا، على خلفية لقائهما أعضاء في الكونغرس الأمريكي.

يعني أسيب سكارليت وأشتغل سياسي؟ 😟 — Amr Waked (@amrwaked) April 9, 2019

المصدر: تويتر



