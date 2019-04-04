عقدت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اجتماعا طارئا لبحث نتائج التحقيقات التي جرت مع رئيس تحرير مجلة "حريتي"، بعد نشر غلاف يتضمن تلميحات جنسية للفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا.

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واستدعت الهيئة، اليوم الخميس، وفقا لبيان لها، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير مجلة "حريتي" وأجرت تحقيقا عاجلا فيما تضمنه غلاف المجلة بالعدد 1140 الصادر في 31 مارس 2019، ونشر صورة "فوتوشوب" تتعارض مع مواثيق الشرف الإعلامية، وتخدش الحياء، وتتنافى مع الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، وتؤذي مشاعر الجمهور، ومن شأنها مخالفة القانون والحض على الكراهية والعنصرية وإثارة الجماهير.

واستمعت الهيئة، لأقوال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لسحب العدد المشار إليه من الأسواق.

وأنذرت الوطنية للصحافة، رئيس تحرير مجلة حريتي، مشددة على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، والحرص على إعلاء القيم السلوكية والمهنية، وإرساء قيم حرية الصحافة التي تعلي المثل والمبادئ.

وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة تواصلت مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واطلعت على قرار سحب العدد المشار إليه، مشيدة بالتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة في رصد وتحقيق المخالفات.

المصدر: مصراوي