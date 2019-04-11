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"أفضل من البشر".. مسلسل روسي عن "الروبوتات البشرية" (فيديو)

الثقافة والفن

المكتب الصحفي للقناة التلفزيونية الأولى
مشهد من مسلسل" أفضل من البشر"
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تبدأ القناة الأولى في التلفزيون الروسي تحقيق مشروع فني جديد، وهو مسلسل "أفضل من البشر" عن الروبوتات على هيئة الإنسان.

وقال ناطق باسم القناة التلفزيونية الأولى إن عرض المسلسل ينطلق، في 17 أبريل الجاري.

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وينقل سيناريو الفيلم المشاهدين إلى عام 2029، حين  أصبحت الروبوتات على هيئة الإنسان ظاهرة عادية في المجتمع. ويقوم الروبوت بتربية الأطفال ويساعد البشر في الشؤون المنزلية، ويعمل في المرافق الإنتاجية الخطيرة وما إلى ذلك.

لكن توسيع نشاط الروبوتات ضمن البشر يثير احتجاجا لدى بعض الفئات في المجتمع، والتي تطالب بفرض حظر على استخدام الروبوتات التي تنافس البشر وتسيطر على العمل والمستقبل.

وتولى إخراج المسلسل التلفزيوني المخرج، أندريه جونكوفسكي. ويلعب أدوار بطولة المسلسل عدد من نجوم السينما الروسية.

المصدر: تاس

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