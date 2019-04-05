"حب نابليون" يباع في مزاد علني!

أعلنت دار "Drouot" الفرنسية للمزادات أنها باعت 3 رسائل حب نادرة، مقابل أكثر من 513 ألف يورو، كتبها القائد العسكري الفرنسي، نابليون بونابارت، لزوجته.

وأوضحت الدار أن أغلى هذه الرسائل، هي التي كتبها "نابليون" لزوجته جوزفين عام 1796، أثناء حملته العسكرية الشهيرة على إيطاليا، حيث بيعت هذه الرسالة بـ 221 ألف يورو، لرجل رفض الإفصاح عن اسمه. أما الرسالتان الأخريان، فبيعت إحداهما بـ 169 ألف يورو، والثانية بـ 123 ألف و500 يورو.

L'amour triomphe.



Trois lettres d'amour de Napoléon Ier envoyées à Joséphine sont parties respectivement pour 221 000 €, 169 000 € et 123 500 € ! #CollectionsAristophil@AderNordmannpic.twitter.com/3YxGJ7xHxg — Drouot (@Drouot) 4 апреля 2019 г.

وأشارت دار المزادات إلى أن هذه الرسائل كانت مملوكة لشركة "Aristophil" التي أعلنت إفلاسها عام 2015، وهناك العديد من المقتنيات الثمينة والمخطوطات القيمة التي كانت تملكها الشركة المذكورة، ستعرض للبيع في مزادات علنية خلال السنوات الست المقبلة.

Le musée Condé du @chantillydomain a préempté plusieurs lettres de Louis II, prince de Condé dont une adressée à Louis XIV lui demandant de lui faire reprendre du service... 👀#CollectionsAristophil@Aguttes_pic.twitter.com/z8Tn7t8CGx — Drouot (@Drouot) 4 апреля 2019 г.

المصدر: نوفوستي