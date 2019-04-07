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بالصور.. تعرف على "روما الإفريقية"

الثقافة والفن

بالصور.. تعرف على
Globallookpress Michael Runkel
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يطلق الكثير من الناس على أسمرة عاصمة إريتريا اسم "روما الإفريقية"، لما فيها من معالم معمارية مبنية على النمط الإيطالي، شيدت أثناء فترة احتلال إيطاليا للبلاد.

- المصرف التجاري:

يشبه مبنى المصرف التجاري في أسمرة المباني السكنية التي ظهرت في إيطاليا منذ بداية القرن العشرين، ويعد اليوم أحد أهم المباني التراثية في إريتريا.

Reuters Thomas mukaya

- كاتدرائية القديس يوسف:

بدأ بناء هذه الكاتدرائية عام 1916، بإشراف المهندس المعماري الإيطالي، ماريو مازيتّي، وزودت ببرج كبير للأجراس بارتفاع 57 مترا، ثبتت عليه ساعات عملاقة من الجهات الأربع. وتعد هذه الكاتدرائية المعبد الرئيس لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة أسمرة.

Reuters Thomas mukaya

- الأيقونات:

تزين الأيقونات وصور القديسين العديد من المباني والكنائس في مدينة أسمرة، وتعطي الشخص الذي يتجول في بعض أزقة المدينة شعورا بأنه في أحد شوارع روما.

Reuters Thomas mukaya

- دار الأوبرا:

بنيت دار الأوبرا في أسمرة عام 1920، على نمط دور الأوبرا الإيطالية، لكنها لم تعد تستقبل العروض الفنية اليوم وتحولت إلى مقهى لاستقبال السياح، ومكان يمكن فيه الاستمتاع بأفضل أنواع قهوة إسبريسو الإيطالية.

Globallookpress Michael Runkel
Reuters Thomas mukaya

يذكر أن اليونيسكو كانت قد أدرجت أسمرة في قائمة التراث العالمي عام 2017، وأصبحت معالمها التراثية والمعمارية تحت حماية المجتمع الدولي.

المصدر: إزفيستيا

 

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