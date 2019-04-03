"RT" تحصد جوائز مرموقة في "Promax Europe" هذا العام

أثبتت مجموعة قنوات "RT" تميزها من جديد، وفازت بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في مسابقة "Promax Europe Awards 2019" العالمية، المخصصة للترويج والتسويق والتصميم التلفزيوني.

وحصلت قناة "RT" الإسبانية على الميدالية الذهبية لأفضل فيديو ترويجي شارك في المسابقة، عبر مقطع الفيديو الترويجي لبرنامج "Entrevista"، والذي تفوق في "Promax Europe" هذا العام على الفيديوهات الترويجية التي طرحتها أشهر القنوات العالمية كـ "HBO Europe" و"Nickelodeon".

أما الفيديو الذي صممه الفنيون في شبكة قنوات "RT" في إطار مشروع #Romanovs100، ليحاكي الفيديوهات الوثائقية التي ظهرت في بدايات القرن العشرين، والذي خصص لمناسبة الذكرى المئوية لإعدام آخر أسرة قيصرية في روسيا، فقد حاز الميدالية الفضية في المسابقة، والمقدمة عن فئة "الفيديوهات الخاصة"، وتقدم على المواد المصورة التي شاركت بها قناتا "NBCUniversal" و"RAI".

وضم هذا الفيديو صورا نادرة للقيصر نيقولاي الثاني وعائلته، أظهرت بعض جوانب الحياة التي عاشتها العائلة القيصرية قبل أن تتعرض للإعدام بداية القرن الفائت.

وكذلك حصلت شبكة قنوات "RT" على الميدالية الفضية في المسابقة، المقدمة عن فئة "أفضل فيديو ترويجي طويل"، من خلال الفيديو الذي صورته مع مدرب كرة القدم الشهير، جوزيه مورينيو، والذي تنبأ فيه بنتائج مباريات الدور النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي جرت في روسيا عام 2018.

وبهذه الميداليات، تكون مجموعة قنوات "RT" قد حصدت 32 ميدالية في مسابقات "Promax Europe Awards" منذ تأسيسها، منها 14 ميدالية فازت بها عن أعمال مميزة كالفيديو الذي أطلقته بمناسبة الذكرى الـ 70 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

ولم تغب شبكة قنوات "RT" ووكالة "RUPTLY" التابعة لها عن أهم المسابقات العالمية هذا العام أيضا، فقد وصلت مجموعة الفيديوهات التي صورتها "RUPTLY" أثناء تغطية مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا إلى نهائي مسابقة "Shorty Awards"، المتخصصة بالترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي سيعلن عن الفائزين فيها هذا العام، في 5 مايو المقبل، في نيويورك.

كما وصل مشروع "Maffick Media" الذي طورته "RUPTLY" إلى التصفيات النهائية في مسابقة "Shorty Awards" هذا العام، عن فئة "أفضل استخدام للفيديو في فيسبوك".

أما الفيديو الذي صممه الفنيون في "RT"، في ذكرى العالم الشهير ستيفن هوكينغ، فقد وصل أيضا إلى التصفيات النهائية في مسابقة "Shorty Awards" هذا العام، وترشح عن فئة "أفضل الفيديوهات المصورة بتقنية 360 درجة".

وكذلك وصل إلى نهائيات "Shorty Awards" هذا العام الفيديو الوثائقي الذي صممته "RT"، بمناسبة الذكرى المئوية لإعدام آخر أسرة قيصرية في روسيا، ورشح عن فئة "أفضل مشروع تعليمي"، وأفضل مشرع صوري" و"أفضل استخدام للهاشتاغ عبر الإنترنت".

المصدر: RT