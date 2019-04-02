إيلون موسك ينشر أغنية عن الغوريلا "هارامبي" (فيديو)
AP Jae C. Hong
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نشر إيلون موسك أغنية راب بعنوان "RIP Harambe"، تخليدا لذكرى الغوريلا "هارامبي"، التي قتلت عام 2016 في حديقة الحيوان بمدينة سينسيناتي الأمريكية.
وتروي الأغنية قصة الغوريلا التي قتلت عام 2016، حيث ظن موظفون في حديقة الحيوان أنها تهدد حياة فتى دخل قفصها، فأطلقوا النار على الغوريلا وقتلوها، ونقل الطفل إلى المشفى دون أن يصاب بأي جروح تهدد حياته.
المصدر: لينتا. رو
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