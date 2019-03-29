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الفنانة المصرية "إلهام شاهين" تفاجئ سكان بغداد بالحجاب وتزور الكاظمية! (صور)

الثقافة والفن

الفنانة المصرية
إلهام شاهين
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نشرت الممثلة المصرية إلهام شاهين، صورا لها أثناء زيارتها للعراق وتحديدا في منطقة الكاظمية ببغداد، حيث ضريح الإمام موسى الكاظم.

وظهرت إلهام شاهين وهي ترتدي الحجاب، وأبدى جمهورها إعجابه بشكلها وهي تغطي رأسها، خاصة وأنها في زيارة إلى موقع ديني في العراق.

يشار إلى أن إلهام شاهين تغيب منذ 3 أعوام عن الدراما التلفزيونية منذ آخر مسلسلاتها "ليالي الحلمية" الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2016.

المصدر: RT

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