مصادر تكشف المستور عن سبب انفصال الفنانة سمية الخشاب عن المطرب أحمد سعد

كشف الصحفي المصري هاني عزب، المقرب من الفنانين، أن الأزمة بين الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، سببها رغبة الفنانة في الحمل.

إقرأ المزيد

وقال الصحفي المصري، "إن سمية الخشاب كانت مثل أية امرأة تريد أن تحمل وتنجب الأولاد، فكان زواجها من أحمد سعد الفرصة الأخيرة خاصة وأنها تعدت الـ50 عاما".

وتابع: "بعد تقريبا 4 أشهر من الزواج أيقنت سمية الخشاب أنها لن تنجب، والموضوع أصبح شبه مستحيل، مؤكدا أن أحمد سعد كان يضرب سمية الخشاب باستمرار، والدليل على ذلك أغنيتها الأخيرة "بتستقوى" كانت توصيفا لحالتها مع أحمد سعد وتجسيدا لواقع هي مرت به وهو العنف".

وأكد عزب أن مشاكل أحمد وسمية لم تنته بعد، ولن تنتهي بسهولة وستظل لفترات طويلة، خاصة وأن النهاية تعبر عن سير الواقع وعدالة السماء.

وكان المطرب أحمد سعد قد أعلن صباح أمس الخميس، انفصاله عن سمية الخشاب، بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.

ولكن الفنانة المصرية سمية الخشاب، ردت قائلة إنها "قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب أحمد سعد قبل عدة أشهر للضرر، وإنها بدأت في إجراءات رفعها قبل أيام، ولم يتم طلاقها كما تردد".

المصدر: RT