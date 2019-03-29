كشفت النجمة المصرية اللامعة سهير رمزي سبب خلعها للحجاب بعد ارتدائها له 25 عاما، موضحة أنها تبرّجت بعد اكتشافها أنه "ليس حجابا حقيقيا، وإنما نوع من الاحتشام".

وقالت رمزى في برنامج "تحت السيطرة" على قناة "النهار": "أنا بقيت ملتزمة عقب وفاة أمي وتزوجت، وبصيت لحجابي لقيته احتشام مش حجاب، فبديت أخفف شوية بعدما كبرت شوية".

وأضافت: "دي كانت مرحلة وانتهت ودلوقتي مرحلة ثانية، وأنا بتعامل مع ربي، وكل واحد ليه قوة احتمال وطاقة، وسن معينة الواحد يخفف".

كما تحدثت عن ما تردد بأن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان السبب في ارتدائها للحجاب، مؤكدة أنها قابلت الشيخ الشعراوي بعد ارتدائها الحجاب بفترة كبيرة ولم يكن هو من دعاها لذلك.

المصدر: قناة النهار