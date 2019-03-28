لؤلؤة مسقط - دار الأوبرا في عمان

تُعد دار الأوبرا السلطانية لؤلؤة العاصمة العمانية، وذلك بفضل طرازها المعماري المميز وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فيها.

ويمكن تحريك الجدران والمقاعد هنا وتغيير مكانها وفق متطلبات هذا العرض أو ذاك. أما الأرغن الضخم هنا، فيبلغ وزنه 500 طن، ويعدّ الأكبر في العالم العربي.

وقد افتتحت عام 2011 بأمر من السلطان قابوس بن سعيد، عاشق الموسيقى الكلاسيكية، وذلك بأوبرا جاكومو بوتشيني "توراندوت"، وقاد الأوركسترا المغني الإسباني المعروف بلاسيدو دومينغو، الذي يتردد كثيرا إلى هذا المسرح.

هذا، وقدم فنانون روس كثيرون عروضا على خشبة هذا المسرح، من بينهم: المغني الراحل دميتري خفوروستوفسكي، نجمة الأوبرا الروسية آنا نيتريبكو. وقد زار مسرح ماريينسكي الروسي مسقط عام 2018 لتقديم أشهر أوبرا روسية "الأمير إيغور".

اللافت أن دار الأوبرا في مسقط كانت الأولى في شبه الجزيرة العربية.