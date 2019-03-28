"القناع الذهبي" يفتتح برنامجا مسرحيا دوليا في موسكو

افتتح يوم الخميس 28 مارس برنامج "Russian Case" المسرحي الدولي الـ 20، في إطار مهرجان جائزة "القناع الذهبي" المسرحية الروسية الذي يقام حاليا في موسكو.

ويشارك في البرنامج 90 فنانا أجنبيا من المنتجين والنقاد المسرحيين ومديري المسارح والمهرجانات الدولية، الذين يمثلون 31 بلدا، منها: النمسا وفرنسا وألمانيا وأرمينيا والمجر والصين واليونان وبريطانيا وتركيا وإيطاليا.

وسيشاهد ضيوف برنامج "Russian Case" المسرحي 25 عملا، منها مسرحيات مرشحة لنيل جائزة "القناع الذهبي".

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وستستمر أعمال مهرجان "القناع الذهبي" لغاية أبريل المقبل، حيث سيتم منح أهم الجوائز.

وشهد مسرح البولشوي، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، مراسم تكريم أشهر الفنانين الروس وأكثرهم شعبية بجائزة "القناع الذهبي"، في فئات مختلفة، لتحقيقهم إنجازات بارزة في تطوير فن المسرح الروسي، ومن بينهم فنانو الشعب الروسي: ستانيسلاف ليوبشين، فاسيلي لانوفوي، فلاديمير فاسيليف، ألكسندر غيلمن، ألكسندر زبرويف، إينا تشورييكوفا وغيرهم.

أما برنامج "Russian Case" الدولي، فيجري للمرة الـ 20 منذ عام 2000، وسيستمر عمله العام الجاري لغاية 2 أبريل.

يذكر أن جائزة "القناع الذهبي" تم تأسيسها عام 1993 من قبل اتحاد الفنانين المسرحيين الروس. وتمنح الجائزة كل عام لأفضل المسرحيات في كل أنواع الفن المسرحي، بما فيها الدراما والأوبرا والباليه والرقص المعاصر ومسرح الدمى، فضلا عن منح أبرز الفنانين الروس جوائز تقديرية.

المصدر: تاس