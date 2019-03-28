قطر تفتتح متحف "وردة الصحراء" الوطني

افتتحت قطر يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، متحف "وردة الصحراء" الوطني، الذي صممه المهندس الفرنسي، جان نوفيل، ليصبح واحدا من أهم الصروح المعمارية والفنية في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر حفل الافتتاح أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية من أوروبا والعالم العربي.

وقال نوفيل الذي أشرف على بناء المتحف: "متحف قطر الوطني يقدم تجربة غامرة عن تاريخ قطر، ومعروضاته ستجسد ثراء تراثها الثقافي ورؤيتها وتطلعاتها للغد".

.@nmoqatar: 2 jours.

Le Musée national du Qatar offrira une expérience immersive de l’histoire du Qatar. Les collections incarneront à la fois la richesse de son héritage culturel mais également sa vision et ses aspirations pour demain.#JeanNouvel#NMoQ#QatarCreatespic.twitter.com/dL6OxZ9WMi — Jean Nouvel (@ateliersjnouvel) 26 марта 2019 г.

من جانبه، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل يوم من الافتتاح: "متحفنا الوطني إرثنا وتاريخنا العريق.. غدا نعيد افتتاحه من جديد".

.@nmoqatar: 2 jours.

Le Musée national du Qatar offrira une expérience immersive de l’histoire du Qatar. Les collections incarneront à la fois la richesse de son héritage culturel mais également sa vision et ses aspirations pour demain.#JeanNouvel#NMoQ#QatarCreatespic.twitter.com/dL6OxZ9WMi — Jean Nouvel (@ateliersjnouvel) 26 марта 2019 г.

وبني هذا الصرح الثقافي على كورنيش الدوحة البحري على شكل وردة عملاقة، تبلغ مساحتها 52 ألف متر مربع. أما سقفه فزين بـ 76 ألف لوحة مميزة بتصاميم مختلفة.

Reuters AS/RAF

ويضم المتحف عدة صالات عرض، أهمها صالة بمساحة 1500 متر مربع، ستحوي تحفا من تراث قطر الوطني، وسجادة من القرن التاسع عشر، مطرزة بـ 1.5 مليون لؤلؤة، ونسخة من القرآن الكريم اكتشفت في قطر، تعود للقرن التاسع عشر.

المصدر: وكالات