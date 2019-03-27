قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر إلغاء عضوية الفنانين خالد أبو النجا وعمر واكد، على خلفية لقائهما أعضاء بالكونغرس الأمريكي، و"تصدير صورة غير حقيقية عن البلاد بهدف الإضرار بالوطن".

إقرأ المزيد

وجاء في قرار النقابة الذي نشرته أمس الثلاثاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية".

وتابعت النقابة: "لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه، مؤكدة على أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها".

وفي وقت سابق شن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، هجوما حادا على الفنانين، بعد زيارتهما للكونغرس، والحديث عن الأوضاع الداخلية في مصر، وتوجيه الانتقادات لمؤسسات الدولة من الخارج.

واتهم عابد خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، الفنانين بالاستقواء بالخارج، وتشويه سمعة مصر، رافضا وصفهما بالفنانين، قائلا: "الفنان شيء آخر.. الفنان نبض وإحساس للأمة، وليس كما يفعلان من تدويل القضايا بهذا الشكل".

المصدر: وكالات