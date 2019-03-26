تطورات جديدة في أزمة إساءة شيرين لمصر!

قال المطرب المصري حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب إن زوجته تتواجد حاليا خارج البلاد، ولن تحضر التحقيقات في نقابة الموسيقيين في سياق أزمتها الأخيرة حول إساءتها لمصر.

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وأشار زوج الفنانة المصرية أن شيرين تتواجد في دبي من أجل حفلها في القرية العالمية، والنقابة لديها علم بهذا الحفل.

وأشار حسام حبيب إلى أن محامي شيرين سيتواجد غدا في النقابة من أجل حضور التحقيقات بدلا عنها نظرا لظروف سفرها.

وقررت نقابة الموسيقيين، وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات بأنها وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بالبحرين.

المصدر: الوطن