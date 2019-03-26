مخرجة عربية ترأس لجنة تحكيم في مهرجان كان السينمائي

تترأس المخرجة اللبنانية الشهيرة، نادين لبكي، لجنة تحكيمية ضمن الدورة القادمة لمهرجان كان السينمائي، والذي تنطلق فعالياته بين 14 و25 أيار المقبل.

وترأس لبكي لجنة فئة "نظرة ما"، في الدورة الثانية والسبعين للمهرجان الدولي، وذلك بعد أن نالت جائزة "لجنة التحكيم" في المهرجان نفسه من العام الماضي، وذلك عن فيلمها الأخير، "كفر ناحوم".

وترأس المخرجة اللجنة السينمائية لهذا العام خلفا للممثل الشهير، بينيشيو ديل تورو، الذي ترأسها عام 2018، عندما فاز فيلم "بوردر" عن الفئة نفسها، والذي أخرجه الإيراني السويدي، علي عباسي.

وحققت لبكي شهرة عالمية لأول مرة عندما أخرجت فيلمها، "سكر بنات"، عام 2007، إلا أن فيلمها الأخير، "كفر ناحوم"، حقق نجاحا عالميا مدويا وحصد العديد من الجوائز الدولية المرموقة ورشح لأخرى، على رأسها الأوسكار.

المصدر: فيسبوك