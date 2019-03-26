"أرطغرل" يودع الشاشة مع "قيامة عثمان"

تحدثت أنباء أوردتها وسائل إعلام تركية عن نهاية الموسم الخامس والأخير من مسلسل "قيامة أرطغرل"، مع انتهاء عرض الحلقة رقم 150، بتاريخ 29 أبريل المقبل.

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كما أشارت الأنباء إلى أن الموسم القادم سيحمل اسم "قيامة عثمان"، ويتحدث عن شخصية وحياة الرجل الذي أسس لقيام الدولة العثمانية، في حين سيلعب دور البطولة فيه، النجم التركي، بوراك أوزجفيت، عوضا عن سلفه، أنجين ألتان، المعروف على نطاق واسع باسم "أرطغرل".

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح مؤخرا خلال زيارته لجامعة علاء الدين كيكوبات في ألانيا، بأن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد عبر له عن إعجابه بمسلسل "قيامة أرطغرل"، عندما التقى به شخصيا، حيث قال مادورو: "هذا المسلسل يعلم الإسلام الحقيقي، وربما يوما ما سأصبح مسلما بفضله".

المصدر: وكالات