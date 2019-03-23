صورة لوالدة ملكة جمال لبنان تثير الجدل (صور)

أثارت صورة نشرتها ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي برفقة والدتها في عيد الأم، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ملكة الجمال مايا رعيدي برفقة والدتها في عيد الأم، حيث قام البعض بتشبيه والدتها بملكة جمال لبنان 1970 وملكة جمال الكون 1971 جورجينا رزق.

واعتبر البعض أن الشبه بينهما كبير جدا.

وعقب فوز رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، واجهت ذات التعليقات حيث قاموا بمقارنة جمالها بجمال الملكة جورجينا رزق.

جمال #مايا_رعيدي يُعيدنا ٤٨ سنة الى الوراء ليُذكّرنا بجمال وأناقة ملكة جمال لبنان لعام ١٩٧٠ وملكة جمال الكون لعام ١٩٧١ جورجينا رزق... 👑 pic.twitter.com/WVr6lZD8iY — Stephanie Pierre Youssef (@stephanie_ysf) 30 сентября 2018 г.

المصدر: موقع "لبنان 24"