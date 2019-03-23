صورة لوالدة ملكة جمال لبنان تثير الجدل (صور)
أثارت صورة نشرتها ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي برفقة والدتها في عيد الأم، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ملكة الجمال مايا رعيدي برفقة والدتها في عيد الأم، حيث قام البعض بتشبيه والدتها بملكة جمال لبنان 1970 وملكة جمال الكون 1971 جورجينا رزق.
واعتبر البعض أن الشبه بينهما كبير جدا.
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You have taught me everything I know and stand for and have raised me to be strong and independent. But no matter what I will always be your little girl, and I will always need you. Thank you for everything, and I mean everything. For teaching me to smile in the face of adversity, and to believe in myself no matter what anyone says. I can only hope to one day become half the woman you are; strong, beautiful, and intelligent. I love you. كل شي بعرفو وبآمن فيه تعلمتو منك. مهما كبرت رح ابقى بنتك الصغيرة ورح ضل بحاجة إلك. بشكرك على كل شي... لأنك علمتيني ابتسم بوجه خصومي وآمن بحالي مهما حكيوا وبتمنى إنو بيوم من الأيام أوصل لنص قوتك وذكائك وجمالك. بحبك. ❤️ . . #love #mom #motherdaughter
وعقب فوز رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، واجهت ذات التعليقات حيث قاموا بمقارنة جمالها بجمال الملكة جورجينا رزق.
جمال #مايا_رعيدي يُعيدنا ٤٨ سنة الى الوراء ليُذكّرنا بجمال وأناقة ملكة جمال لبنان لعام ١٩٧٠ وملكة جمال الكون لعام ١٩٧١ جورجينا رزق... 👑 pic.twitter.com/WVr6lZD8iY— Stephanie Pierre Youssef (@stephanie_ysf) 30 сентября 2018 г.
هذي جورجينا رزق pic.twitter.com/jlxeKsEKtJ— MoOoM (@MoOoM28789287) 16 марта 2019 г.
المصدر: موقع "لبنان 24"