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مصر تسترد قطعتين أثريتين من سويسرا

الثقافة والفن

مصر تسترد قطعتين أثريتين من سويسرا
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تسلمت سفارة جمهورية مصر العربية لدى برن - سويسرا أمس الجمعة قطعتين أثريتين من السلطات المعنية في كانتون جنيف.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الاثار المستردة أن القطعتين عبارة عن تمثال من الخشب يمثل المعبودة "باستت" بهيئة قطة، وتمثال من الجرانيت الوردي يمثل المعبود حورس بهيئة صقر، مشيرا أن تسلم هاتين القطعتين جاء تتويجاً لجهود بدأت منذ شهر مارس 2017 واضطلعت بها  السفارة لدى برن والقطاع الثقافي بوزارة الخارجية والإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، بالتعاون مع سلطات الجمارك في كانتون جنيف والتي قامت بضبط القطعتين، وكذا السلطات السويسرية بمكتب المدعي العام بكانتون جنيف.

ناصر حاتم - القاهرة

 

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