محمد رمضان يغري جمهوره بعرض سخي (صورة)

طلب أحد معجبي الفنان المصري محمد رمضان أن يهديه تذكرة للحفل بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم أول حفلاته 29 مارس الحالي.

وكتب المعجب الذي يحمل اسم حسابه "أحد عاطف" تعليقا للفنان المصري على تيزر كليب "القمر" الذي نشره الفنان المصري عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "عيد ميلادي يوم الحفلة والله، متجيب تكيت والنبي".

وعلى الفور تفاعل معه محمد رمضان ورد على التعليق قائلا "اللي عيد ميلاده يوم الحفلة هيدخل بالبطاقة".

ويستعد رمضان لإحياء حفله الأول تحت شعار "أقوى حفل في مصر"، يوم الجمعة 29 مارس، على أرض مركز مؤتمرات المنارة الجديدة بالتجمع الخامس، وذلك بعد أن وصل عدد أغانيه إلى 15 أغنية.

المصدر: إنستغرام