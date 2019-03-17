تكهنات بنتائج مسابقة "يورو فيجين-2019"

نشرت صحيفة El Periodico الإسبانية تصنيفا تضمن المطربين الذين من المرجح أن يحتلوا المراكز المتقدمة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يورو فيجين-2019".

وكتبت الصحيفة، أن المرشح الرئيس للفوز في المسابقة، هو المطرب الهولندي دنكان لورانس بأغنية Arcade.

وأشارت إلى أنه اجتاز بسهولة الاختيار الوطني حيث تم وضعه على مستوى واحد مع مطربين مشهورين عالميا، مثل Coldplay وAdel.

وفي المركز الثاني حل المغني السويدي جون لودويك بأغنيته Too late for love.

وجاء ثالثا حسب تصنيف الصحيفة المطرب الروسي سيرغي لازاريف مع أغنية Scream.

وتعتبر الصحيفة، أن ترشيح هذا المطرب رفع احتمال فوز روسيا ورد اعتبار مطربيها بعد الإخفاقات المتتالية خلال السنوات الماضية.

يوروفيجن، هي مسابقة غنائية ينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ عام 1956 وتعد أكبر حدث غير رياضي في العالم من حيث عدد المشاهدين.

وتراوح عدد متابعيها بين 100 و600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة، فيما يتم بثها عبر الإنترنيت منذ عام 2000.

المصدر: وكالات