إقبال غير مسبوق على عروض الفرقة الموسيقية للجيش الروسي في أنقرة

تختتم مساء اليوم الأربعاء في أنقرة التركية عروض فرقة "ألكسندروف" العسكرية الروسية للغناء والرقص، والتي تكللت بنجاح مبهر وإقبال واسع.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن عروض فرقة الجيش الروسي المشهورة تقام في إطار مهرجان الثقافة والسياحة الروسيتين في تركيا، حيث وصل إلى أنقرة 120 فنانا روسيا بينهم مطربون وموسيقيون وراقصو وراقصات باليه.

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وقدمت الفرقة الروسية أغنيات معروفة مثل "الحرب المقدسة"،"مدينة روستوف"، "السمراء"، "الطريق العسكري" و"كالينكا" وغيرها، إلى جانب أغنيات باللغة التركية، بما فيها نشيد الجمهورية التركية. كما استمتع الجمهور بأداء رائع لراقصي وراقصات الباليه الروس.

وقال رئيس الفرقة العقيد، غينادي ساتشينيو، إن فرقته أقامت في تركيا حفليْن موسيقيين يومي 10 و11 مارس الجاري، تمتعا بإقبال كبير، ويقام اليوم حفل ختامي، مشيرا إلى أن الجمهور اشترى كل تذاكر الحفلات الموسيقية الروسية منذ أسبوعين.

المصدر: تاس