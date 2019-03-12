علماء صينيون يعثرون على تابوت قديم مزين بحيوانات أسطورية

عثر علماء صينيون خلال حفريات أجروها في محافظة غويجاو الصينية على تابوت مصقول عمره زهاء 500 عام، يعود إلى عصر سلالة مينغ (1368-1644 م.).

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، الثلاثاء 12 مارس الجاري، بأن التابوت اكتشف في أحد المدافن الثلاثة التابعة لسلالة مينغ في مديرية ويان بشمال شرق المحافظة.

وحسب موظفي معهد الآثار الحضارية والدراسات الأثرية، فإن المدفن بني في حقبة حكم الإمبراطور وانلي (1572-1620).

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وأفادت الوكالة بأن صورا لـ 4 مخلوقات أسطورية من الصين القديمة نقشت على سطح التابوت، وهي: التنين الأزرق والعنقاء القرمزية والسلحفاة السوداء والنمر الأبيض. أما جدران التابوت فمزخرفة بصور البونساي والغرانيق.

وذكرت الوكالة أن علماء الآثار اكتشفوا داخل التابوت قطعا من الذهب والفضة والأقراط والأساور المصنوعة من المعادن الثمينة، إلى جانب شظايا من الأسنان والعظام البشرية.

المصدر: تاس