وفاة فنان أردني معروف

توفي الفنان الأردني، سعد الدین عطیة، اليوم السبت، بعد تعرضه لوعكة صحیة ألزمته دخول المستشفى.

وبحسب نقیب الفنانین الأردنيين حسین الخطیب، فإن: "نقابة الفنانین ستشارك عصر الیوم بجنازة الفنان الراحل سعد الدین عطیة الذي قدم للدراما الأردنیة الكثیر، وكان حلقة وصل بین كافة الفنانین.. نعزي أنفسنا ومحبیه بالفنان الراحل".

ويعتبر عطية من مؤسسي الحركة المسرحية بالأردن وعضو نقابة الفنانين.

اشترك بالكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية وقدم عشرات المسلسلات والمسرحيات. ومن أعماله المسرحية، مسرحية "نور من السماء"، ومسرحية "زواد ولد عواد"، و"لكل مجتهد نصيب"، و"على أبواب يثرب"، و"الورطة"، و"يا هملالي"، وأغلب مسرحيات زعل وخضره ومدرسة المصالح وكذلك مدرسة المشاغبين.

كما شارك عطية في العديد من الأعمال الدرامية السورية والعربية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية