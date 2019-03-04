الموت يغيب نجمة "ذا فويس"

رحلت عن عالمنا نجمة برنامج "ذا فويس" في نسخته الأمريكية، المغنية جينيس فريمان، ذات الـ 33 ربيعا، حيث أصيبت بأزمة قلبية أثناء وجودها في المنزل مع زوجها.

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وسارع الزوج بالاتصال بطواقم الإسعاف، لكنها لم تتمكن من إنقاذ فريمان، حيث توفيت بعد وصولها إلى المشفى.

وشاركت المغنية الراحلة في الدورة الـ 13 من برنامج "ذا فويس" في نسخته الأمريكية، وتمكنت من خلال تصفية "الاستماع من وراء الستار" من الوصول إلى فريق النجمة، مايلي سايروس، وعلى الرغم من عدم تمكنها من الوصول إلى النهائي، إلا أن علاقتها بسايروس توطدت، وساعدتها سايروس ماديا.

وأعربت فريمان في عدد من المناسبات عن امتنانها لدعم سايروس لها، وقالت إنها صديقتها الحميمة، كما أعربت عن دهشتها حينما دفعت سايروس ستة أشهر من إيجار الشقة التي تسكنها مع عائلتها حتى تتمكن فريمان من الوقوف على قدميها.

المصدر: غازيتا رو