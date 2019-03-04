المتاحف الروسية تجهز هدية للنساء في يوم عيدهن العالمي

أفاد ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية بأن متاحف روسيا وجهت دعوة إلى النساء الروسيات لارتيادها مجانا، يوم 8 مارس الجاري، بمناسبة حلول عيد المرأة العالمي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للوزارة أنها أيدت مبادرة طرحها اتحاد متاحف روسيا، برئاسة مدير متحف الإرميتاج، ميخائيل بيوتروفسكي، لتقديم هدية لجميع النساء الروسيات في عيد المرأة العالمي، وجعل ارتيادهن لأي متحف روسي في هذا اليوم مجانا.

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وكان متحف تاريخ روسيا الحكومي من أول المتاحف الروسية التي انضمت لتلك الفعالية الثقافية.

ونقلت وزارة الثقافة عن مدير متحف تاريخ روسيا، أليكسي ليفيكين، قوله إن متحفه أقام معارض رائعة ستلفت أنظار النساء أثناء ارتيادهن للمتحف. وقال: "آمل في أن ترضي هديتنا كل من يرتاد متحفنا بشكل منتظم وكل من يزوره لأول مرة على حد سواء".

وانضم إلى الفعالية كذلك متحف "تريتياكوف" في موسكو ومتحف "خيرسونس" التاريخي في القرم ومتحف "سولوفكي" التاريخي الطبيعي، وغيرها من المتاحف الروسية المعروفة.

المصدر: تاس