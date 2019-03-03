بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقديها بسبب مقطعها الراقص

علقت الراقصة المصرية فيفي عبده في "الإنستغرام" على فيديو رقصة أدّتها وأثارت غضب المصريين لتوقيتها الذي جاء بعد يومين فقط على كارثة محطة مصر، التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

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وكتبت عبده: "مساء الخير يا بخت من بات مظلوم وما بتش ظالم".

وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو الذي نشرته أمس السبت وهي ترتدي فستانا أسود اللون وتتمايل بشكل مثير على ألحان أغنية "سلامي" للمطرب العراقي كاظم الساهر.

وتسبب هذا المقطع في هجوم حاد على الراقصة، وطالبها المتابعون باحترام سنها، ومراعاة دماء المصريين الذين راحوا ضحية لحادث القطار في محطة مصر، فيما اعتبر آخرون وصلتها هذه، "رقصا تعبيريا عن حزنها على ضحايا القطار".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي