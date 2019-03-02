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شاهد.. فيديو مثير للجدل للراقصة فيفي عبده يشعل غضب المصريين

أخبار العالم العربي

شاهد.. فيديو مثير للجدل للراقصة فيفي عبده يشعل غضب المصريين
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فيفي عبده
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أشعلت الراقصة فيفي عبده، غضب المصريين بنشرها فيديو رقص مثير للجدل على صفحتها رغم مرور يومين فقط على كارثة محطة مصر، والتي أدت لمقتل وجرح العشرات.

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وظهرت فيفي وهي ترتدي فستانا أسود مفتوح الصدر، وبدت تتمايل وترقص على نغمات أغنية سلامي للمطرب العراقي كاظم الساهر بشكل مثير.

وتسبب هذا المقطع في هجوم حاد على الراقصة، وطالبها المتابعون باحترام سنها، ومراعة دماء المصريين الذين راحوا ضحية لحادث القطار في محطة مصر، فيما اعتبر آخرون تمايلها رقصا تعبيريا عن حزنها على ضحايا القطار.

المصدر: انستغرام

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