السدحان نجم "طاش ما طاش" يتعرض لوعكة صحية

طمأن الفنان الكوميدي السعودي عبد الله السدحان، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قادته إلى المستشفى.

ونشر الفنان السعودي السدحان مقطع فيديو يظهره راقدا على السرير في أحد المستشفيات بالمملكة، فيما يقوم طبيب بمعاينته، دون الكشف عن مرضه.

وأرفق السدحان الفيديو بالقول إنه بخير ويستطيع المشي والأكل، موضحا أن السبب في نشره الفيديو، كان حرصه على منع تداول أي شائعات لاحقا عن وضعه الصحي ومن ثم تهويلها.

انا بخير وتمام ولله الحمد ومن اجتماع لأجتماع واكل وامشي .

فقط خوفاً من تداول اي مقطع ثم تكبر الأشاعة . pic.twitter.com/nUneyugwSZ — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ٢ مارس ٢٠١٩

والسدحان (60 عاما)، معروف عربيا كأحد أبطال المسلسل السعودي الكوميدي الشهير "طاش ما طاش"، والذي يعد أحد أشهر أعماله الفنية.

المصدر: "تويتر"