"ناسا" تهنئ أسرة فيلم "First Man" بجائزة الأوسكار

هنأت وكالة "ناسا" الفريق الذي أنتج فيلم "First Man" بمناسبة نيل جائزة أوسكار عن فئة "أفضل مؤثرات بصرية".

إقرأ المزيد

وجاء على موقع "ناسا" الرسمي على تويتر: "تهانينا لفيلم (First Man) بمناسبة الفوز بجائزة أوسكار عن فئة أفضل المؤثرات البصرية. نحتفل العام الجاري بالذكرى الخمسين لهبوط الإنسان على القمر. لقد تأكدتم الآن من الشعبية التي تتمتع بها البعثة القمرية التاريخية على الشاشة الأمريكية".

والفيلم من إخراج، داميان شازل، وبطولة، ريان جوسلينج، الذي قام بأداء دور رائد الفضاء، نيل أرمسترونغ (1930-2012).

يذكر أن نيل أرمسترونغ، كان قائدا مركبة "أبولو-11" القمرية، وأنزلته على سطح القمر رفقة رائد الفضاء، باز ألدرين، كبسولة "إيغل"، في 20 يوليو عام 1969. أما رائد الفضاء الثالث، مايكل كولينز، فبقي في مركبة "أبولو".

المصدر: تاس