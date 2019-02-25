الأوسكار يصنع التاريخ ويحطم الرقم القياسي لعام 2016!

دخل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 التاريخ هذا العام، مع تسجيل فوز 7 فنانين من ذوي البشرة الداكنة في حفل يفيض بالتنوع المثير للدهشة.

وفاز كل من ماهرشالا علي والممثلة ريجينا كينغ بالأوسكار، عن فئة الممثل المساعد في فيلمي "Green Book" و"If Beale Street Could Talk" على التوالي.

Reuters

وحقق فوز الكاتب والمخرج، سبايك لي، بجائزة الأوسكار عن أفضل سيناريو مقتبس في فيلم "BlacKkKlansman"، بصمة مميزة في الحفل الرائع، الذي أقيم يوم الاثنين 25 فبراير، على مسرح "دولبي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

AFP

وقال لي، الذي حصل على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 2015: "انتخابات عام 2020 على الأبواب، دعونا نكون على الجانب الصحيح من التاريخ". كما فاز كيفن ويلموت، الذي شارك في كتابة فيلم "BlacKkKlansman"، بالأوسكار.

AFP

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وأصبحت روث كارتر، مصممة أزياء "Black Panther"، مع مصممة الإنتاج، هانا بيتشلر، أول الفائزين بالأوسكار (من ذوي البشرة الداكنة) عن فئاتهم.

وفاز المخرج، بيتر رمزي، بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

ويمثل حفل الأوسكار لعام 2019 قفزة تاريخية من الرقم القياسي السابق للفائزين ذوي البشرة الداكنة، في عام 2016، عندما فاز 5 فنانين بجوائز الأوسكار.

المصدر: ذي صن