وفاة أشهر ممثل جسد شخصية هتلر

وافت المنية الممثل السويسري برونو جانز، داخل منزله في مدينة زوريخ اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما.

وجسد جانز شخصية هتلر في فيلم "السقوط" عام 2004، ورشح الفيلم لجائزة أوسكار.

وتضمن الفيلم الأيام الأخيرة في حياة هتلر والتي قضاها في خندق في برلين. ويعد الفيلم أحد أوائل المحاولات الألمانية لتقديم شخصية الدكتاتور النازي على شاشة السينما. وقدم جانز أدوارا في السينما والمسرح والتلفزيون في ألمانيا على مدى أزيد من 50 عاما.

وصور جانز هتلر على الشاشة في هيئة رجل مجنون كثير الصراخ ولكنه في الوقت نفسه يحمل صفات الأبوة ويعاني من مرض "باركنسون"،

وقدم جانز أدوارا مسرحية كلاسيكية مثل، فاوست وهاملت كما ظهر في أفلام شهيرة مثل" القارئ" و"شجرة الحياة".

وتزوج جانز مرة واحدة وانفصل عن زوجته التي أنجب منها ولدا، وكان يعيش متنقلا بين زوريخ وبرلين وفينيسيا.

المصدر: وكالة رويترز