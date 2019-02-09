عمرو أديب للهضبة: مش ناقصك حفلات أو فلوس أو صحة.. والأخير يرد!

وقعت الهيئة العامة للترفيه السعودية عقدا مع النجم المصري عمرو دياب لإحياء حفلات في المملكة على مدار العام الجاري.

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وأثناء التوقيع، أمس الجمعة، حدث موقف طريف بين "الهضبة" والإعلامي المصري عمرو أديب بحضور رئيس الهيئة تركي آل الشيخ.

ومازح أديب دياب لدى توقيعه قائلا: مش ناقصك حفلات أو فلوس أو صحة"، ليرد "الهضبة": "يا عم ارحمنا بقى"، وسط قهقهة الحضور.

في غضون ذلك، قال آل الشيخ: "تشرفت اليوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في الترفيه في بلدي الثاني مصر، تشمل المسرحيات والحفلات الغنائية وأشياء أخرى عديدة".

ولم تقتصر العقود الموقعة على النجم عمرو دياب، بل شملت اتفاقات مع شركات فنية مصرية ونجوم وفنانين مصريين آخرين، لاحتضان حفلات فنية ومسرحيات وأفلام سينمائية مصرية ستقام في السعودية خلال العام الجاري بمختلف مناطق البلاد.

وتشمل قائمة الفنانين هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي، حكيم، أوكا وارتيجا، حماده هلال، أحمد شيبه، عدويه، سعد الصغير، مصطفي حجاج، محمود الليثي، دياب، وعبد الباسط حمودة.

عمرو أديب للهضبة مش ناقصك حفلات أو فلوس أو صحة .. والهضبة يرد "يا عم ارحمنا بقى" pic.twitter.com/g57yYDoVIr — MBC مصر (@mbcmasr) 8 février 2019

المصدر: MBC مصر