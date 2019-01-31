بالفيديو.. جماهير غفيرة تحضر حفل ماريا كاري الأول في السعودية

أحيت الفنانة الأمريكية، ماريا كاري، أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية مساء اليوم، وحضرت الحفل جماهير غفيرة

واحتضنت "منطقة الترفيه" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حفل ماريا كيري، ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الغولف.

وتداول الحضور مقاطع فيديو للحفل الغنائي، وقدمت كيري أشهر أغانيها التي ذاع صيتها على مدى نحو 30 عاما.

وظهرت المغنية الأمريكية مرتدية ثوبا أسود محتشما، على عكس ما ترديه عادة في حفلاتها السابقة.

المصدر: وكالات