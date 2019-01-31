بالفيديو.. جماهير غفيرة تحضر حفل ماريا كاري الأول في السعودية
أحيت الفنانة الأمريكية، ماريا كاري، أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية مساء اليوم، وحضرت الحفل جماهير غفيرة
المزيد من حفل العالمية #ماريا_كاري_تغني_في_السعودية#ماريا_كاري_في_السعوديةpic.twitter.com/oHbTjFAyYB— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 31, 2019
واحتضنت "منطقة الترفيه" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حفل ماريا كيري، ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الغولف.
#شاهد#ماريا_كاري— صحيفة المدينة (@Almadinanews) January 31, 2019
في #مدينة_الملك_عبدالله_الأقتصادية
تصوير/ خالد الحاج#صحيفة_المدينةpic.twitter.com/ykaPyk8dVw
وتداول الحضور مقاطع فيديو للحفل الغنائي، وقدمت كيري أشهر أغانيها التي ذاع صيتها على مدى نحو 30 عاما.
ماريا كاري في السعودية 🎼✌🏼 pic.twitter.com/DYQqGADibT— خـالـدٌ (@5HALID9090) January 31, 2019
وظهرت المغنية الأمريكية مرتدية ثوبا أسود محتشما، على عكس ما ترديه عادة في حفلاتها السابقة.
المزيد من حفل العالمية #ماريا_كاري_تغني_في_السعودية#ماريا_كاري_في_السعوديةpic.twitter.com/oHbTjFAyYB— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 31, 2019
المصدر: وكالات