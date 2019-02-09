"فولكس فاغن" تطلق نسخا معدلة من "Passat" الأسطورية

أعربت شركة فولكس فاغن عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من سيارات "Passat" في السوق الأوروبية.

وستأتي هذه السيارات بنسختين، سيدان وهاتشباك، مزودتين بشبك أمامي جديد بفتحات عريضة، وأضواء متطورة بتقنية "IQ Light"، وعجلات بمقاس 17 و19 إنشا، وحساسات لاستشعار حركة الأجسام على الطرقات لتفادي الحوادث، فضلا عن كاميرات من الأمام والخلف وعلى المرايا الجانبية.

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أما من الداخل، فستحصل هذه السيارات على واجهة قيادة جديدة، مزودة بنظام مولتيميديا "MIB3" المتطور، ونظام التفاعل الصوتي مع السائق، فضلا عن شاشات عالية الدقة تعمل باللمس بمقاس (6.5 و8.0 و9.2) بوصة.

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وبالنسبة للمحركات، ستأتي "Passat" بمحركات توربينية بسعة 1.5 لتر، وعزم 150 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 2.0 لتر وعزم 272 حصانا، ومحركات ديزل 1.6 بعزم 150 حصانا.

المصدر: فيستي