"مرسيدس" تحوّل "v-class" لسيارة كهربائية

أعلنت شركة مرسيدس عن نيتها إطلاق نسخ كهربائية من سيارات "v-class" العائلية الشهيرة.

وستأتي هذه السيارة بهيكل عصري أنيق شبيه بهياكل سيارات "v-class" الحالية، مع بعض التعديلات التي ستطال الواجهة الأمامية، والأضواء التي ستأتي بتقنيات "LED"، والكاميرات التي ستركب من الأمام والخلف وعلى المرايا الجانبية لتعطي صورا للسائق بتقنية 360 درجة.

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وستزود هذه المركبات بمحركات كهربائية بعزم 116 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع 150 كلم بالشحنة الواحدة، يمكن شحن 80% من سعتها في غضون 40 دقيقة فقط، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

أما من الداخل فستأتي هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 8 ركاب، يمكن طي الصف الخلفي منها لزيادة حجم صندوق البضائع، وواجهة قيادة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة القيادة والتكييف ودرجة حرارة المقاعد، ورؤية الصور التي تنقلها الكاميرات.

المصدر: فيستي