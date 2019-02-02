"رينو" تسحب آلاف السيارات في روسيا

أعلن وكلاء شركة رينو في روسيا عن نية شركتهم سحب الآلاف من سياراتها المطروحة في السوق الروسية.

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وأكدت وكالة "Rosstandart" الفدرالية الروسية أن "رينو عازمة على سحب 3622 سيارة من نوع Logan وSandero وDokker طرحتها في السوق الروسية، ما بين سبتمبر 2017 ويناير 2019".

وأوضحت الوكالة أن سبب استدعاء هذه السيارات هو خلل في تقنيات الوسادات الهوائية الأمامية الموجودة فيها، ما قد يعرض حياة سائقيها للخطر في حال وقوع الحوادث، وخصوصا فيما إذا تعرضت هذه السيارات لصدمات قوية من الأمام.

من جانبها، أكدت "رينو" أنها ستستدعي جميع السيارات التي تعاني من هذه المشكلة في روسيا، وتستبدل الوسائد الهوائية الموجودة فيها مجانا في مراكزها المعتمدة، ويمكن لمالكي مركباتها في جميع أنحاء الاتحاد الروسي التحقق مما إذا كانت سياراتهم بحاجة لهذا النوع من الصيانة، عبر إدخال رمز "VIN" الخاص بها في حقل خاص موجود على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

المصدر: فيستي