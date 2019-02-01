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"رينو" تستعد لإطلاق "Clio" الجديدة كليا

عالم السيارات

youtube/Auto Video
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نشرت شركة رينو بعض الصور والتفاصيل عن نموذجها القادم من سيارات "Clio" الشهيرة.

وتظهر الصور أن "Clio" القادمة ستأتي بمقاعد رياضية، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث التقنيات، كشاشة في المنتصف بمقاس 9 بوصات، شبيهة بالحواسب اللوحية، وشاشة مقابل المقود تظهر السرعة وتتيح التحكم بها، وأنظمة القيادة وغيرها من التقنيات.

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كما من المنتظر أن تصبح المساحة الداخلية المخصصة للركاب أكبر مقارنة بنماذج "Clio" الحالية، وكذلك سعة صندوق الأمتعة الخلفي ستزداد لتصبح 391 لترا.

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وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج، نموذجان بمحركات ديزل وبنزين بسعة 1.5، وعزم 130 حصانا، ونموذج "RS" بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.8 لتر، وعزم يزيد عن 160 حصانا.

المصدر: فيستي

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